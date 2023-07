Confira a lista com mais de mil vagas de emprego disponíveis na Capital

Office-boy, pizzaiolo, padeiro, confeiteiro, tratorista agrícola, nutricionista, lavador de carros, contador e comprador estão entre as 1.336 vagas de empregos oferecidas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) nesta terça-feira (4).

Além disso, há oportunidades para costureira, eletricista, pedreiro, agente administrativo (PcD), e motorista de caminhão (PcD), dedetizador, repositor, soldador mecânico, trabalhador rural, entre outras. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. O candidato que não tiver acesso ao aplicativo, deve comparecer na Funtrab ou com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

