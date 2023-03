Correios tem 61 vagas para Jovem Aprendiz em Mato Grosso do Sul; confira

Após deixar a lista de privatizações, o Correios está com um novo processo seletivo para vagas de Jovem Aprendiz em todo o Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, com um total de 61 vagas em 20 cidades do Estado.

As vagas disponíveis são para os cargos de Assistente Administrativo ou Logística nos turnos matutino e vespertino.

No total, o Correios estará disponibilizando 4.382 vagas em todo o país, e segundo o edital, 10% dessa quantidade serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% para quem concorrer a cotas para pretos e pardos.

A jornada de aprendizagem do programa é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, que irão totalizar, no mínimo, 800 horas totais de curso.

Aos interessados, é necessário que os estudantes tenham entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação; estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental; estejam matriculados e frequentando a escola, caso não tenha concluído o Ensino Médio; e que não tenham sido contratado anteriormente como jovem aprendiz ou tenha tido qualquer tipo de vínculo empregatício com a estatal.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (27) e seguem abertas até o 21 de abril pelo site oficial do Correios. Para se inscrever, não será necessário o pagamento de qualquer tipo de taxa.

Confira a relação de cidades e números de vagas em MS:

Amambai - 1

Aparecida do Taboado - 1

Aquidauana - 1

Caarapó -1

Campo Grande - 33

Cassilândia - 1

Chapadão do Sul - 1

Corumbá - 2

Coxim - 1

Dourados - 6

Fatima do Sul - 1

Ivinhema - 1

Jardim - 1

Naviraí - 1

Nova Andradina - 1

Paranaíba - 1

Ponta Porã - 2

Rio Brilhante - 1

Sidrolândia - 1

Três Lagoas - 3

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também