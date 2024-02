CPNU tem vagas para cargos em MS; saiba mais

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), cujo as inscrições se encerram na sexta-feira (9), já conta com mais de 1,5 milhão de inscritos até o momento, e terá a aplicação de provas em quatro cidades sul-mato-grossenses, incluindo a Capital.

Oferecendo 6.640 vagas, distribuídas em 21 diferentes órgãos da administração pública federal, o “concurseiro” não ficará sem vagas em Mato Grosso do Sul, já que órgãos como o INCRA, FUNAI e IBGE terão lotação no Estado em diversas funções.

Um dos diferenciais do concurso está na possibilidade do candidato se inscrever para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa única.

As provas serão aplicadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas no dia 5 de maio. Inscrições e demais informações podem ser encontradas no portal oficial do CPNU.

