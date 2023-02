Curso gratuito de espanhol está com inscrições abertas na Capital

O curso de Noções Básicas de Espanhol está com inscrições abertas na Capital, são 50 vagas para as aulas gratuitas que iniciam no dia 13 e seguem até o dia 17 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

A capacitação acontecerá na parte da manhã, das 08h às 11h30 e as inscrições são realizadas por telefone através dos números (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

O objetivo é preparar os jovens nos aspectos que constituem a língua espanhola, com aulas preparatórias para exames do ENEM, ingresso para universidades, estudo em países com idiomas de língua espanhola e para vagas de emprego em hotéis, hospitais e empresas importadoras de insumo internacional de países latino americanos.

Serão abordados leituras, escrituras, interpretação de textos e linguagem falada, com discussão de conhecimento do alfabeto, sons das palavras, números, aprendizado dos nomes de objetos e pessoas, além do ensinamento de como formular frases e usar as palavras de forma corretamente.

Serviços

Professora: Lucelia Santos

Local: Secretaria Municipal da Juventude – SEJUV

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

