Curso gratuito de espanhol estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas na Capital

O Curso de Noções Básicas de Espanhol está com inscrições abertas na Capital. As aulas são gratuitas e terão início no dia 13 e seguem até o dia 17 de março, no período vespertino, das 13h30 às 17h. O curso será realizado na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

Serão disponibilizadas 50 vagas, com o objetivo de oferecer compreensão na língua espanhola de maneira simples, fácil, dinâmica e divertida.

Serviços

Curso de Noções Básicas de Espanhol

Data: 13 de março até 17 de março.

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professora: Lucélia Santos

Local: Secretaria Municipal da Juventude – SEJUV - Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech

