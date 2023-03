Cursos gratuitos voltados ao turismo estÃ£o com inscriÃ§Ãµes abertas; veja

Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Universidade Federal de Tocantins (UFT), lança os cursos “Especialização Técnica em Atrativos Culturais” e "Especialização Técnica em Atrativos Naturais” voltado para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. As inscrições já estão disponíveis e vão até às 23:59 do dia 10 de abril de 2023.

Ao todo, estão sendo ofertadas 400 vagas, que serão distribuídas de forma equitativa para os 10 estados que integram as duas regiões e o Distrito Federal, sendo eles Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grasso do Sul e Mato Grosso. Em nível de especialização técnica, a proposta é atender guias de turismo habilitados no Cadastur como “Guia Regional” dos estados das macrorregiões Norte e Centro-Oeste.

“A qualificação dos nossos profissionais de turismo está se tornando, cada vez mais, uma realidade. Estamos trabalhando com instituições públicas e privadas e traçando parcerias para ampliar o número de profissionais qualificados no mercado de trabalho e, assim, contribuir para o turismo de excelência para os brasileiros e também estrangeiros que nos visitam”, afirma a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Para efetivar a inscrição, fique atento(a) à documentação solicitada e tenha em mãos documentos de identificação, como RG e CPF.

Dividido em quatro módulos, os cursos terão duração de aproximadamente cinco meses e possuem carga horária total de 200h, sendo 160h de teoria, realizado totalmente à distância (EaD), e 40h de aula prática (realizada pelo cursista, a partir das orientações estabelecidas no módulo, e postada no ambiente, evidenciando o momento de prática que ele desenvolveu na sua localidade).

O objetivo do curso é aprimorar as competências profissionais do guia de turismo regional para atuar como facilitador entre turistas e destinos turísticos, interpretando atrativos, promovendo uma mediação cultural e focando na excelência da prestação de serviços e no atendimento aos turistas.

As aulas estarão disponíveis na plataforma AVA Moodle, exclusiva do curso ANCTUR (Projeto de Especialização Técnica em Atrativos Naturais e Culturais em Turismo), onde o cursista terá acesso a todo o conteúdo de forma livre, seguindo a trilha pedagógica.

Mais qualificação - Colocando em prática o plano de 100 dias, o MTur segue firme com o projeto de qualificação dos profissionais de turismo, traçando parcerias com instituições públicas e privadas e desenvolvendo os conhecimentos necessários para atuar no mercado de trabalho. O Plano conta com cinco eixos: Diálogo; Sustentabilidade e mudanças climáticas; Carnaval; Estruturação de destinos e Redução do preço das passagens aéreas.

