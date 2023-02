De açougueiro a vigilante, Funtrab oferta mais de 3 mil vagas de emprego em MS

A semana começa com diversas oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) tem 3.317 vagas de emprego para todo o estado (confira a lista aqui). Só em Campo Grande, são 1.139 vagas disponíveis para as mais variadas funções.

As opções são disponibilizada por município e em ordem alfabética, para concorrer a uma das vagas basta baixar no celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” e fazer o agendamento.

Depois é só ir à agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Na Capital, o endereço é Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

