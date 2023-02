De azulejista a psicólogo, Funtrab oferta 2.992 mil vagas de emprego em MS

A semana começa com diversas oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) tem 2.992 vagas de emprego para todo o estado ( confira a lista aqui ). Só em Campo Grande, são 1.081 vagas disponíveis para as mais variadas funções.

Há oportunidades para azulejista, babá, caseiro, confeiteiro, eletricista, padeiro, pintor, diretor de TV, estoquista, farmacêutico.

As opções são disponibilizada por município e em ordem alfabética, para concorrer a uma das vagas basta baixar no celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” e fazer o agendamento.

Depois é só ir à agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Na Capital, o endereço é Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

Deixe seu Comentário

Leia Também