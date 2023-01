De estagiário a gerente, semana inicia com mais de 3 mil vagas de emprego em MS

A semana começou com diversas oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul, com vagas versificadas em diferentes funções, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está ofertando 3.678 oportunidades em todo o estado.

As oportunidades atende diversos níveis de escolaridade, que vão do estágio à gerência. Em Campo Grande, por exemplo, são 1.217 cargos vagos, incluindo os estágios de advogado, auxiliar administrativo, auxiliar de arquitetura, eletromecânico de manutenção de elevadores, engenheiro civil e recepcionista atendente e as gerências de crédito imobiliário, fábrica, varejo, vendas e hotelaria.

Para concorrer a uma das vagas basta baixar no celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” e fazer o agendamento. Depois é só ir à agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande, o endereço é Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

Confira todas as vagas aqui.

