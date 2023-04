Depois do feriadão, semana começa com mais de 3 mil vagas de emprego em MS

Depois do feriadão, a semana começa com 3.335 vagas de empregos em Mato Grosso do Sul. Para Campo Grande, são 1.392 oportunidades. As ocupações são em diversos setores, como: ajudante de carga e descarga (35), ajudante de obras (37), atendente de balcão (15) e auxiliar de cozinha (37).

Há ainda, cargos de auxiliar de linha de produção (50), atendente de telemarketing (10 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência/ PcD), 10 vagas de estágios para acadêmicos de Direito além de outras oportunidades.

No interior são 1.966 vagas distribuídas em 29 municípios, o trabalhador deve procurar uma agência pública de emprego da Funtrab, com CPF, RG e Carteira de Trabalho em mãos, das 7h30 às 17h30.

