Parceria vai ajudar mulheres a ingressar no mercado de trabalho na Capital

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), a abertura do evento Emprega Mulher, que tem a finalidade de ajudar mulheres a ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa é uma parceria entre Sebrae e Governo do Estado totalmente gratuita.

A ação é uma iniciativa do Sebrae/MS, Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho (Funtrab) e Associação de Mulheres de Negócios de Campo Grande (BPW), com apoio do Sistema Fecomércio, via Sesc e Senac. Em ambos os dias de programação, haverá o Circuito de Elaboração de Currículo, para auxiliar as participantes na confecção do documento, incluindo fotografias. Ainda no evento, serão realizadas palestras nas temáticas de liderança, relacionamento no trabalho, dicas para entrevistas de emprego e automaquiagem. A Funtrab também dará orientações sobre emissão da carteira de trabalho. As interessadas em se formalizar como microempreendedora individual (MEI) contarão com atendimento específico.

O evento acontece nos dias 15 e 16 de março das 9h às 11h e 13h às 17h no Centro Comunitário do Coophavilla II (Av. Marinha, 210), totalmente gratuito.

Segundo o diretor-executivo da Funtrab Paulo Edson Machado em Campo Grande existem 1.200 vagas de emprego, sendo 100 disponíveis na região. O objetivo é triar as mulheres para preencher essas vagas. Paulo faz um convite para que as mulheres participem do evento se profissionalizando e buscando uma oportunidade de emprego.

A diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha explica que as mulheres receberão ajuda na elaboração de currículos, qualificação de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, para poder preencher uma das vagas de trabalho. Já a primeira-dama Mônica Riedel falou da importância de dar o primeiro passo e que muitas pessoas querem um emprego, mas que precisam de ajudar para conseguir.

