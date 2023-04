Estado tem 3.335 mil vagas de emprego; 1.369 mil são em Campo Grande

Mais de três mil vagas de emprego, estão disponíveis na Funtrab/MS, nesta segunda-feira (3). Também estão na lista, vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) e para estudantes em busca de estágio.



Na Capital, são 1.369 ocupações disponíveis para: advogado (estágio), agente de pátio, alinhador de pneus, borracheiro, churrasqueiro, confeiteiro, digitador, eletricista, frentista, porteiro.



Maracaju (177), Dourados (298), Sidrolândia (147), Aparecida do Taboado (117) e Nova Alvorada do Sul (125) são os municípios com maior número de vagas disponíveis.



A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”.



Acesse o site www.funtrab.ms.gov.br . e veja o detalhamento das vagas.

