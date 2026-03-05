Estudantes podem concorrer a 98 vagas de estÃ¡gio ofertadas pelo IEL-MS

Estudantes de Mato Grosso do Sul que buscam experiência profissional têm novas oportunidades de estágio abertas por meio do IEL-MS. Ao todo, são 98 vagas distribuídas em cinco municípios do Estado, com bolsas que variam de R$ 400 a R$ 1.500, conforme a carga horária.

As oportunidades estão disponíveis em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e São Gabriel do Oeste. As inscrições devem ser feitas pela plataforma de carreiras do IEL-MS, onde os candidatos também podem acompanhar o andamento dos processos seletivos.

De acordo com a gerente de gestão e negócios do IEL-MS, Jackeline Magalhães, o site reúne todas as informações necessárias para quem busca uma vaga. “Pelo site, o estudante pode consultar detalhes como local de estágio, valor da bolsa e acompanhar as oportunidades disponíveis”, explica.

Campo Grande concentra a maior parte das vagas, com 69 oportunidades distribuídas entre áreas como Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Relações Internacionais, Comunicação Social, Educação Física, diversas Engenharias, Direito, Medicina Veterinária, Pedagogia, Letras e Psicologia, além de vagas para estudantes do ensino médio.

Em Dourados são oferecidas 20 vagas para estudantes de Ciências Contábeis, áreas da Educação e Psicologia. Três Lagoas conta com cinco oportunidades em áreas administrativas, Publicidade e Propaganda, Pedagogia e Educação Física. Já São Gabriel do Oeste e Aparecida do Taboado têm vagas voltadas para cursos de Arquitetura e Engenharias.

