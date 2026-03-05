Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Oportunidade

Estudantes podem concorrer a 98 vagas de estÃ¡gio ofertadas pelo IEL-MS

Oportunidades estÃ£o distribuÃ­das em Campo Grande, Dourados, TrÃªs Lagoas e outros municÃ­pios

05 marÃ§o 2026 - 14h55Luiz Vinicius
Estágios estão sendo ofertados em vários municípiosEstÃ¡gios estÃ£o sendo ofertados em vÃ¡rios municÃ­pios   (DivulgaÃ§Ã£o/IEL-MS)

Estudantes de Mato Grosso do Sul que buscam experiência profissional têm novas oportunidades de estágio abertas por meio do IEL-MS. Ao todo, são 98 vagas distribuídas em cinco municípios do Estado, com bolsas que variam de R$ 400 a R$ 1.500, conforme a carga horária.

As oportunidades estão disponíveis em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e São Gabriel do Oeste. As inscrições devem ser feitas pela plataforma de carreiras do IEL-MS, onde os candidatos também podem acompanhar o andamento dos processos seletivos.

De acordo com a gerente de gestão e negócios do IEL-MS, Jackeline Magalhães, o site reúne todas as informações necessárias para quem busca uma vaga. “Pelo site, o estudante pode consultar detalhes como local de estágio, valor da bolsa e acompanhar as oportunidades disponíveis”, explica.

Campo Grande concentra a maior parte das vagas, com 69 oportunidades distribuídas entre áreas como Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Relações Internacionais, Comunicação Social, Educação Física, diversas Engenharias, Direito, Medicina Veterinária, Pedagogia, Letras e Psicologia, além de vagas para estudantes do ensino médio.

Em Dourados são oferecidas 20 vagas para estudantes de Ciências Contábeis, áreas da Educação e Psicologia. Três Lagoas conta com cinco oportunidades em áreas administrativas, Publicidade e Propaganda, Pedagogia e Educação Física. Já São Gabriel do Oeste e Aparecida do Taboado têm vagas voltadas para cursos de Arquitetura e Engenharias.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)
Oportunidade
Confira a lista com as mais de 1,3 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta quinta (5)
MS Supera abre inscrições com bolsas de R$ 1.621 para estudantes de baixa renda
Oportunidade
MS Supera abre inscriÃ§Ãµes com bolsas de R$ 1.621 para estudantes de baixa renda
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Processo seletivo abre vagas para IntÃ©rprete de Libras com salÃ¡rio de R$ 3,2 mil na Capital
Arauco abre banco de talentos para as áreas de Logística e Suprimentos
Oportunidade
Arauco abre banco de talentos para as Ã¡reas de LogÃ­stica e Suprimentos
Assaí está com vagas de emprego
Oportunidade
EstÃ¡ em busca de emprego? Atacadista tem 116 vagas abertas em MS
Foto: PMCG
Oportunidade
Mais de 1,1 mil vagas de trabalho estÃ£o disponÃ­veis na Funsat nesta quarta-feira
Funsat disponibiliza 1.209 vagas nesta terça-feira (3)
Oportunidade
Funsat disponibiliza 1.209 vagas nesta terÃ§a-feira (3)
Inscrições abertas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes abertas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande
Foto: Divulgação
Oportunidade
Eldorado, Suzano e Sylvamo estÃ£o com vagas abertas em MS
Foto: Divulgação
Oportunidade
Funtrab: Mais de 3,7 mil vagas estÃ£o abertas em MS nesta segunda (2)

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande