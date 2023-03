Feira da Empregabilidade acontece nesta sexta-feira na PraÃ§a Ary Coelho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal de Juventude), realiza nessa sexta-feira (10), a Feira da Empregabilidade, na Praça Ary Coelho, das 8h30 às 17h. Esta é a primeira edição do evento em 2023 e faz parte de um cronograma que se estenderá ao longo de todo o ano, percorrendo as sete regiões da Capital.

“Hoje nós temos a possibilidade de levar e ofertar centenas de vagas, tanto para estágios, quanto de empregos, para inserir a juventude no mercado de trabalho. Esse projeto é de extrema importância pois sabemos que tem muito jovem em busca do primeiro emprego, de qualificação e experiência e a Feira da Empregabilidade serve como esse elo entre o interessado e a oportunidade”, salientou Wilton Celeste Candelório, titular da Sejuv (Secretaria da Juventude).

Além de atrações musicais, durante o período da manhã, também serão oferecidos cortes de cabelo aos participantes. Os interessados precisam levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Participam da feira a Abrasel, JC Soluções Recursos Humanos, Assaí, Abre Estágio e Emprego, Supermercado Pague Poko e Claro.

Dentre as vagas disponibilizadas estão:

Direto (50 oportunidades);

Administração (20 oportunidades);

Pedagogia (5 oportunidades);

Letras – inglês (3 oportunidades);

Publicidade e Propaganda (5 oportunidades);

Ciências Contábeis (5 oportunidades);

Educação Física (3 oportunidades);

Enfermagem (3 oportunidades);

Engenharia Civil (1 oportunidade);

Estética (2 oportunidades).

