Feirão da Empregabilidade oferta 168 vagas de emprego nesta terça

O Feirão da Empregabilidade desta terça-feira (28), contará com cinco empresas no recrutamento dos segmentos de construtora civil, supermercado, farmácias, couros e cinema.



São 168 oportunidades que estão disponibilizadas nas áreas de Serviços, Construção Civil e Comércio, além das mais de 1.600 oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

As empresas contratantes atendem na Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), somente no período da manhã (das 8 às 11 horas). Os interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

