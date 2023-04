Festival e Simpósio Internacional de violão segue com inscrições abertas

A 6ª edição do Festival e Simpósio Internacional de Violão em Campo Grande, acontece entre os dias 17 e 22 de abril e os interessados podem realizar inscrição até o próximo sábado (15). O evento, totalmente gratuito, será na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e terá mais de 15 atrações regionais, nacionais e internacionais, além de masterclasses e simpósios.

A edição terá uma novidade que é o Simpósio Internacional Acadêmico sobre violão, são quatro mesas que abordam temas como os processos composicionais, o aprendizado do instrumento dentro das universidades e o repertório latino-americano para o violão. As inscrições são realizadas pelo site.

Entre os convidados para o festival, estão os violonistas de várias partes do Brasil e do mundo, como Pedro Rodrigues, de Portugal; Daniel Morgade, do Peru e Uruguai; Gonzalo Victória, do Uruguai; e os brasileiros Gilson Antunes, Fábio Scarduelli, Humberto Amorim, André Espíndola, Evandro Dotto, entre outros. Com carreira internacional, o próprio pró-reitor se une aos artistas em um dos concertos.

Além das aulas e palestras, serão realizadas atividades de iniciação musical a comunidades em vulnerabilidade social de Campo Grande. Todas as atividades científicas e didáticas serão ministradas no Prédio do Curso de Música, na UFMS. Já os concertos serão em diferentes pontos da Capital, sendo que na maioria deles não é preciso reservar ingresso com antecedência, apenas naqueles que ocorrem no Teatro Glauce Rocha.

