Frigorífico tem vagas de emprego na Capital

Precisando de emprego? A Fribroi, empresa da JBS, abriu um processo seletivo para o preenchimento de 100 vagas de trabalho na sua unidade 2, em Campo Grande, sem necessidade de experiência na área.

As vagas são para o cargo de operador de produção, com os aprovados tendo jornada no terceiro turno. Não é necessária experiência na área, e os interessados precisam levar apenas documentos pessoais e canetas na entrevista.

Com benefícios como prêmio de produção, cesta básica, transporte fretado, seguro de vida, gympass, entre outros, os interessados nas vagas devem estar comparecendo nesta quarta-feira (29) no auditório da Fatec Senai, na Rua Engenheiro Roberto Mange, sem número, atrás da Casa da Indústria.

