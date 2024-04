Funsat abre pré-inscrições para quatro cursos

A Escola de Educação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou a lista de cursos que estão com pré-inscrições abertas para início a partir do mês que vem.

São quatro cursos diferentes, sendo de Barbeiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Atendente de Farmácia e Primeiros Socorros.

O curso de Barbeiro tem carga horária de 60h e será realizado no período matutino, das 7h às 11h. As aulas começam em 1º de abril e encerram no dia 19. Para participar é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Com carga horária de 60h, o curso de Auxiliar de Recursos Humanos inicia em 8 de abril das 7h às 11h. As aulas seguem até o dia 26 de abril. Para participar, é necessário que o aluno tenha o ensino Fundamental Completo.

O curso de Atendente de Farmácia tem carga horária de 60h, é o único a ser realizado no período vespertino, das 13h às 17h. As aulas começam em 8 de abril e serão encerradas no dia 26 do mesmo mês. Para participar, a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental completo.

Com carga horária de 12h, o curso de Primeiros Socorros será iniciado em 23 de abril e segue até o dia 25 do mesmo mês, com aulas no período matutino, das 7h às 11h. Para participar, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Para realizar o pré-cadastro nos cursos, basta clicar aqui e preencher o formulário. Todas as aulas serão ministradas na sede da Funsat, na rua 14 de julho, nº 992, Vila Glória.

