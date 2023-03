Funsat oferta 15 vagas para trÃªs cursos profissionalizantes na Capital

A Prefeitura de Campo Grande abriu, nesta quarta-feira (8), as inscrições para três cursos profissionalizantes pela Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Os cursos oferecidos são de formação para garçom, técnica de vendas ao cliente e higiene e manipulação de alimentos, cada um contando com 15 vagas.

As inscrições são gratuitas e se encerram nesta sexta-feira (10), e podem ser feitas presencialmente na sede da Funsat, ou de forma online.

O curso de garçom tem carga horária de 20 horas aula e terá início dia 13 de março, se encerrando dia 21. O curso de Técnica de Vendas ao Cliente também tem início dia 13 e se estende até o dia 24, cumprindo a carga horária de 40 horas aula. Já o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos começa um dia após os demais, em 14 de março, e se encerra em 16 de março, totalizando 9 horas aula.

Para se inscrever, é necessário que o interessado tenha idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade para estar presente presencialmente nos dias do curso.

Para mais informações, a população pode estar entrando em contato pelo telefone 4042-0585 ou indo diretamente até a Funsat na Rua 14 de Julho, 992, no bairro Vila Glória.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também