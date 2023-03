Funtrab: Capital tem 1.275 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Entre as oportunidades ofertada pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23), estão açougueiro (10), ajudante de carga e descarga (5), ajudante de obras (22), atendente de lanchonete (15), para auxiliares: limpeza (73), de linha de produção (14), mecânico de autos (9) e outros.

A Funtrab disponibilizou um App para agendamento de atendimento, baixe em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”.

Depois o candidato deve ir à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, n º 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, pode comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido.



