Funtrab encerra semana com mais de mil vagas na Capital

A Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) encerra a semana com 1.289 vagas de emprego, nesta sexta-feira (17), em Campo Grande. Também estão na lista, vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) e para estudantes em busca de estágio.

Na Capital, as ocupações disponíveis são diversas, entre elas estão açougueiro, salgadeiro, recepcionista, vigia, zelador, entre outros. Confira todas as vagas disponíveis aqui.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

