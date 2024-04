Funtrab fará 'Feirão da Empregabilidade' para contratação de profissionais 50+

Começa amanhã (2) o ‘Feirão da Empregabilidade 50+’, realizado pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. A ação segue até a quinta-feira (4), especialmente para esse público, em parceria com uma rede atacadista e supermercadista da Capital.

Ao todo, serão mais de 1.300 vagas disponíveis nesses três dias, com palestras e processos seletivos com contratação mais ágil, com destaque às empresas de marcenaria, farmácia, construção civil, dentre outras.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, a valorização do profissional está relacionada à capacidade de conviver e interagir com diferentes grupos. “Outro ponto importante é que esses trabalhadores contribuem significativamente para o enriquecimento do ambiente corporativo, proporcionando experiência, conhecimento e inteligência emocional. É preciso reduzir o foco na idade, o que importa é que o profissional tem a oferecer em termos de qualidade”, argumenta o dirigente.

Interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 8 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano).

