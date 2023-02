Funtrab fecha a semana com 1.096 vagas de emprego na Capital

Mais de mil vagas de emprego, estão disponíveis na Funtrab/MS, nesta sexta-feira (24). Também estão na lista, vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) e para estudantes em busca de estágio.

Na Capital, as ocupações disponíveis são para ajudante de serralheiro, salgadeiro, serralheiro, vigia, zelador, babá, eletricista, estoquista, faturista, fonoaudiólogo, operador de escavadeira, entre outros.

A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital e no interior o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. Confira no link .

Deixe seu Comentário

Leia Também