Funtrab: Mais de 3 mil vagas estão disponíveis nesta segunda-feira em MS

Nesta segunda-feira (19), a Fundação do Trabalho (Funtrab), tem vagas abertas para diversas áreas para estágio, efetivação e vagas para Pessoas com Deficiência. Apenas em Campo Grande, são 1.319 oportunidades de emprego e 3.454 em todo o estado.

Algumas áreas de atuação com vagas são para ajudante de obras, atendente de telemarketing, borracheiro, carpinteiro, cozinheiro em geral, eletricista, cuidador de idosos, soldador e muito mais.

As cidades com mais vagas de emprego em Mato Grosso do Sul são: Amambai (139), Batayporã (150), Cassilândia (146), Chapadão do Sul (252), Dourados (344), Naviraí (120), Nova Andradina (109) e Sidrolândia (88).

Também há oportunidades em: Aparecida do Taboado (85), Aquidauana (25), Bataguassu (3), Caarapó (43), Corumbá (74), Coxim (17), Eldorado (28), Iguatemi (17), Itaquiraí (50), Ivinhema (45), Jardim (13), Maracaju (62), Nova Alvorada do Sul (47), Ponta Porã (50), São Gabriel do Oeste (26), e Três Lagoas (36).

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. O candidato que não tiver acesso ao aplicativo, pode comparecer na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande a Funtrab fica à Rua 13 de maio, n º 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

