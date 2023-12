Funtrab oferece mais de 2,1 mil vagas nesta quinta-feira na Capital

Estão disponíveis na Capital, através da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), 2.175 vagas. Açougueiro, ajudante de carga e descarga, barman, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, pedreiro, preparador físico, repositor e até vigia são algumas das vagas ofertadas.

As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Isso significa que os candidatos devem agir rapidamente para garantir sua candidatura e participação nos processos seletivos.

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 11 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. Para PcD (pessoas com deficiência), há 157 vagas disponíveis.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Açougueiro 20 Agente de pátio 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 52 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 9 Ajudante de obras(PcD) 2 Ajudante de pátio de sucata 4 Apontador de obras(PcD) 1 Armador de estrutura de concreto(PcD) 2 Armador de ferros 6 Arte-finalista 5 Assistente administrativo 1 Assistente comercial de seguros 1 Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) 2 Assistente de prevenção de perdas 7 Assistente de vendas 5 Assistente de vendas(PcD) 1 Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) 1 Atendente balconista 16 Atendente de balcão 70 Atendente de cafeteria 3 Atendente de farmácia – balconista 2 Atendente de lanchonete 122 Atendente de lanchonete(PcD) 5 Atendente de lojas(ESTÁGIO) 4 Atendente de lojas 26 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de lojas e mercados 10 Atendente de mesa 5 Atendente de padaria 7 Atendente de telemarketing 10 Atendente de telemarketing(ESTÁGIO) 1 Atendente de telemarketing 1 Atendente do setor de frios e laticínios 51 Auxiliar administrativo 25 Auxiliar administrativo(PcD) 10 Auxiliar contábil(ESTÁGIO) 2 Auxiliar de administração 1 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de ambulatório 1 Auxiliar de armazenamento 51 Auxiliar de cobrança 10 Auxiliar de confeiteiro 2 Auxiliar de costura 28 Auxiliar de desenvolvimento infantil 4 Auxiliar de dobrador (metais) 1 Auxiliar de doceiro 1 Auxiliar de encanador 2 Auxiliar de encanador 6 Auxiliar de engenheiro da construção civil 2 Auxiliar de escrituração fiscal 6 Auxiliar de estoque 7 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza(PcD) 23 Auxiliar de limpeza 76 Auxiliar de linha de produção(PcD) 2 Auxiliar de linha de produção 138 Auxiliar de logistica 12 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 11 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar de mecânico de autos 12 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de padeiro 6 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de pizzaiolo 3 Auxiliar de pizzaiolo 1 Auxiliar de serviços no aeroporto 2 Auxiliar de veterinário 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 3 Auxiliar operacional de logística 1 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de mecânica 5 Auxiliar técnico de refrigeração 5 Auxiliar técnico eletrônico 2 Azulejista 7 Babá 1 Balconista de açougue 2 Barbeiro 1 Barman 1 Cabeleireiro 1 Caixa de loja 12 Caixa de loja(PcD) 12 Camareira de hotel 9 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 4 Carpinteiro 8 Carpinteiro auxiliar 2 Carpinteiro de obras 24 Carpinteiro (obras) 3 Caseiro 4 Chapista de lanchonete 6 Chefe de seção de expedição(PcD) 2 Churrasqueiro 2 Classificador de madeira 2 Comprador 4 Confeiteiro 7 Conferente de carga e descarga(PcD) 2 Conferente de carga e descarga 3 Consultor de vendas 13 Contador 1 Contínuo 1 Controlador de acesso 5 Controlador de acesso 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 2 Coordenador de restaurante 1 Copeiro 4 Copeiro de restaurante 2 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 29 Costureiro, a máquina na confecção em série 1 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 7 Cuidador de idosos 4 Cumim 2 Depilador de couros e peles 1 Desenhista projetista de moldes 1 Educador social 1 Eletricista 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de linha de baixa-tensão 30 Eletrotécnico 4 Empacotador, a mão(PcD) 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 7 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 5 Encanador 6 Encarregado de andar 5 Encarregado de obras 4 Engenheiro civil 1 Engenheiro civil(ESTÁGIO) 1 Engenheiro civil (edificações)(ESTÁGIO) 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1 Esteticista 1 Esteticista corporal 1 Estoquista 9 Farmacêutico 10 Faxineiro no serviço doméstico 1 Fiel de depósito 1 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 10 Funileiro de veículos (reparação) 5 Funileiro montador 1 Garçom 17 Gerente administrativo 1 Gerente de restaurante 1 Guarda de banco – organizações particulares de segurança 1 Inspetor de alunos de escola privada(PcD) 1 Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Instalador fotovoltaico 1 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 7 Jardineiro 19 Jardineiro(PcD) 10 Lavador de automóveis 3 Lavador de carros 3 Lavador de veículos 7 Limpador de vidros 2 Lubrificador de automóveis 6 Lubrificador de máquinas 1 Lustrador de móveis 2 Manicure/pedicure 1 Manobrista 5 Marceneiro 1 Mecânico de auto em geral 10 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 1 Monitor de prevenção de perdas 4 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 21 Motofretista 3 Motorista carreteiro 14 Motorista de automóveis 2 Motorista de basculante 6 Motorista de caminhão 15 Motorista de caminhão leve 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 2 Motorista de ônibus rodoviário 15 Motorista entregador 33 Oficial de manutenção 11 Oficial de manutenção predial 5 Oficial de serviços gerais 1 Operador de caixa 154 Operador de caixa(PcD) 2 Operador de empilhadeira 1 Operador de pá carregadeira 1 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de telemarketing (operações híbridas) 6 Operador de vendas (lojas) 17 Orientador de tráfego para estacionamento 2 Padeiro 10 Panfleteiro 10 Pedreiro 3 Pedreiro(PcD) 5 Pedreiro 74 Pintor de automóveis 2 Pintor de obras 9 Piscineiro 2 Pizzaiolo 2 Porteiro 5 Porteiro(PcD) 3 Preparador físico 2 Professor de alemão 2 Professor de espanhol 2 Professor de francês 2 Professor de inglês 2 Professor de língua italiana 2 Promotor de vendas 2 Psicólogo organizacional 1 Recepcionista atendente 5 Recepcionista de hotel 2 Recreador 1 Repositor – em supermercados 30 Repositor – em supermercados(PcD) 2 Repositor de mercadorias 70 Retificador, em geral 1 Saladeiro 3 Salgadeiro 4 Serrador de mármore 1 Serralheiro 3 Servente de limpeza 107 Servente de obras 64 Servente de obras(PcD) 5 Servente de pedreiro 2 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1 Soldador 6 Soldador mecânico 3 Supervisor comercial 1 Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 1 Supervisor de cozinha 1 Supervisor de vendas de serviços 1 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal 2 Técnico de carnes e derivados 1 Técnico de contabilidade 1 Técnico de projeto (eletrotécnico) 2

