Funtrab oferta 67 vagas para PcDs na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferta 67 vagas nas mais diversas áreas para Pessoas com Deficiência ocuparem o mercado de trabalho n Capital.



As vagas são para promotor de vendas, operador de caixa, assistente administrativo, vigia, motorista de caminhão, agente administrativo e repositor de mercadorias. Para concorrer a vaga, é importante levar laudo médico atualizado e comparecer ao Serviço Social da Funtrab.

A Fundação ainda oferece 1.162 vagas de trabalho gerais e vagas para estágio. Confira no link.

