Funtrab oferta 74 vagas para auxiliar de linha de produção nesta terça-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS), oferta nesta terça-feira (27), mais de 70 vagas para auxiliar de linha de produção para atuação em Campo Grande.

A vaga de emprego é uma das mais buscadas no setor da indústria. Isso por que, é uma profissão acessível, que não precisa de formações ou conhecimentos avançados.

O auxiliar de produção trabalha diretamente na linha de montagem ou produção de uma indústria. Independente do setor, ele será responsável pela organização da área de trabalho, separação de materiais, montagem, embalagem e outros setores de produção.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. Confira as vagas no link .

