Funtrab oferta mais de 60 vagas na área de cozinha na Capital

Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta terça-feira (30), estão oportunidades para supervisor, auxiliar, ajudante e cozinheiro. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Auxiliar de cozinha (48), cozinheiro (10), ajudante e cozinha (3) e supervisor de cozinha (1).

Além destas, há dezenas de oportunidades para atendentes de balcão, vendedor, auxiliar de manutenção, açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de limpeza, copeiro, farmcêutico, entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Confira a lista completa:

Açougueiro 2 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 4 Açougueiro 1 Agente de vendas de serviços 2 Ajudante, auxiliar de bar 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 12 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 9 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3 Ajudante de classificador de madeira 2 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 10 Ajudante de obras 4 Ajudante de pátio de sucata 4 Ajudante de pátio de sucata 3 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 1 Ajudante de serralheiro 3 Alinhador de pneus 2 Analista de recursos humanos 1 Armador de estrutura de concreto 2 Armador de ferragens na construção civil 3 Armador de ferros 4 Armador de ferros 2 Arrumador no serviço doméstico 1 Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 2 Assistente administrativo 1 Assistente administrativo 1 Assistente de controladoria 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de vendas 5 Atendente balconista 2 Atendente balconista 2 Atendente balconista 1 Atendente balconista 1 Atendente balconista 3 Atendente de balcão 3 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 3 Atendente de balcão 10 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 30 Atendente de cafeteria 1 Atendente de cafeteria 1 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lanchonete 2 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 2 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 7 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lanchonete 2 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 10 Atendente de lojas e mercados 2 Atendente de padaria 1 Atendente de padaria 1 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de armazenamento 12 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de armazenamento 3 Auxiliar de cobrança 2 Auxiliar de cobrança 10 Auxiliar de conservação de obras civis 6 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 5 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 18 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 4 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 3 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 4 Auxiliar de cozinha 3 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de desenvolvimento infantil 4 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de garçom 3 Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 5 Auxiliar de laboratorista (indústria) 1 Auxiliar de laboratorista (indústria) 3 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 5 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 8 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 3 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 50 Auxiliar de linha de produção 6 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar de linha de produção 5 Auxiliar de linha de produção 4 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 24 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar de logistica 20 Auxiliar de manutenção predial 5 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 2 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de padeiro 3 Auxiliar de padeiro 3 Auxiliar de pizzaiolo 3 Auxiliar de produção – na confecção de roupas 1 Auxiliar de serviços no aeroporto 1 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar financeiro 4 Auxiliar jurídico 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de mecânica 1 Auxiliar técnico de montagem 7 Auxiliar técnico de montagem 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Azulejista 5 Barman 1 Bombeiro hidráulico 1 Caixa de loja 1 Camareira de hotel 2 Camareiro de hotel 1 Camareiro de hotel 1 Campeiro – na pecuária 1 Capataz 1 Carpinteiro 5 Carpinteiro 30 Carpinteiro 10 Carpinteiro 3 Carpinteiro 3 Carpinteiro de obras 6 Carpinteiro de obras 20 Caseiro 1 Churrasqueiro 2 Comprador 1 Comprador 1 Confeiteiro 1 Consultor de vendas 2 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 4 Contador 1 Copeiro 2 Copeiro 1 Copeiro de hotel 2 Copeiro de restaurante 2 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira de máquinas industriais 1 Costureira em geral 1 Costureira em geral 24 Cozinheiro de restaurante 4 Cozinheiro geral 3 Cozinheiro geral 3 Cuidador em saúde 1 Cumim 5 Cumim 3 Cumim 2 Dedetizador 1 Eletricista 2 Eletricista 2 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de linha de baixa-tensão 30 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico 4 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de expedição 3 Encarregado de obras 2 Encarregado de seção de controle de produção 1 Engenheiro civil 1 Entregador de gás (ajudante de caminhão) 1 Estoquista 2 Estoquista 1 Estoquista 1 Estoquista 4 Estoquista 2 Estoquista 1 Estoquista 2 Estoquista 2 Farmacêutico 10 Ferreiro armador na construção civil 30 Fiel de depósito 4 Fiscal de prevenção de perdas 4 Frentista 2 Funileiro de veículos (reparação) 2 Garçom 8 Garçom 3 Garçom 10 Gerente de frota 1 Inspetor de manutenção (mecânica) 2 Instalador de painéis 2 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 2 Jardineiro 4 Jardineiro 1 Lavador de carros 2 Lavador de veículos 2 Lavador de veículos 2 Lavador de veículos 2 Limpador de vidros 4 Marceneiro de móveis 1 Masseiro (massas alimentícias) 2 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 3 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 1 Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) 1 Mecânico de refrigeração 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico de refrigeração 1 Mecânico de suspensão 2 Monitor infantil 2 Montador de andaimes (edificações) 4 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 20 Montador mecânico de máquinas agrícolas 2 Motofretista 1 Motorista de automóveis 1 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 8 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 2 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 2 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 10 Motorista de ônibus rodoviário 5 Motorista entregador 1 Motorista entregador 3 Motorista entregador 1 Motorista entregador 10 Nutricionista 2 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 2 Oficial de manutenção 10 Oficial de manutenção civil 15 Oficial de manutenção predial 5 Oficial de serviços diversos 2 Oficial de serviços gerais 1 Operador de abastecimento de combustível de aeronave 1 Operador de caixa 2 Operador de caixa 8 Operador de caixa 1 Operador de caixa 2 Operador de caixa 1 Operador de caixa 5 Operador de cobrança 1 Operador de embalagem, a máquina 2 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquinas operatrizes 5 Operador de pá carregadeira 1 Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) 1 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de telemarketing ativo 4 Operador de vendas (lojas) 10 Operador de vendas (lojas) 5 Operador de vendas (lojas) 1 Padeiro 1 Panfleteiro 10 Panfleteiro 1 Passador de roupas 2 Pedreiro 5 Pedreiro 3 Pedreiro 15 Pedreiro 10 Pedreiro 4 Pedreiro 4 Pedreiro 20 Pedreiro 20 Pedreiro 10 Pedreiro 30 Pintor de alvenaria 8 Pintor de automóveis 1 Pintor de veículos (reparação) 1 Piscineiro 1 Pizzaiolo 1 Polidor de automóveis 1 Porteiro 10 Professor das séries iniciais 2 Professor das séries iniciais 2 Recepcionista atendente 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 1 Repositor – em supermercados 3 Repositor de mercadorias 3 Repositor de mercadorias 2 Representante técnico de vendas 2 Saladeiro 1 Salgadeiro 1 Salgadeiro 1 Sepultador 3 Serigrafista 1 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Serralheiro 4 Serralheiro 2 Serralheiro 4 Serralheiro montador 2 Servente de limpeza 4 Servente de limpeza 20 Servente de limpeza 8 Servente de obras 8 Servente de obras 10 Servente de obras 30 Servente de obras 20 Servente de obras 4 Servente de obras 10 Servente de obras 3 Servente de obras 4 Servente de obras 3 Servente de obras 3 Servente de pedreiro 5 Soldador 2 Soldador 2 Soldador 1 Supervisor de cozinha 1 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Supervisor de segurança patrimonial 3 Supervisor de vendas de serviços 1 Técnico de desenvolvimento de sistemas (ti) 1 Técnico de rede (telecomunicações) 2 Técnico de refrigeração (fabricação) 1 Técnico de refrigeração (fabricação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em laboratório óptico 4 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 2 Tecnólogo em segurança do trabalho 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 2 Trabalhador rural 2 Trabalhador rural 2 Trabalhador rural 1 Trabalhador rural 1 Trabalhador rural 1 Tratorista agrícola 1 Tratorista florestal 1 Vaqueiro 2 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor de consórcio 1 Vendedor de serviços 1 Vendedor de serviços 20 Vendedor interno 6 Vendedor interno 1 Vendedor interno 7 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 4 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor porta a porta 3 Vendedor porta a porta 15 Vendedor porta a porta 4 Vendedor porta a porta 5 Vendedor porta a porta 8 Vendedor porta a porta 1 Vendedor porta a porta 20 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 8 Vendedor pracista 25 Vendedor pracista 3 Vendedor pracista 1 Vistoriador veicular 1 Xaropeiro – na indústria de bebidas 7

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) médico atualizado:

TOTAL: 67 vagas

Apontador de obras 1 Atendente de lanchonete 5 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1 Auxiliar financeiro 1 Conferente de carga e descarga 2 Cumim 2 Lavador de pratos 2 Motofretista 1 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 3 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de rolo (impermeabilização) 2 Pavimentador 5 Porteiro 3 Servente de limpeza 10 Vigilante 3 Zelador 1

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 2 vagas

Atendente de telemarketing 1 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1

