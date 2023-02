Funtrab oferta vagas para candidatos de nível superior; confira

A Funtrab disponibiliza 12 oportunidades para quem possui nível superior completo e está em busca de recolocação no mercado de trabalho nesta terça-feira (14), em Campo Grande.

Os interessados podem baixar no celular o aplicativo “ MS Contrata+ para Trabalhadores” para realizar o agendamento. Depois devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.



A Fundação oferta ainda 1.090 vagas de trabalho na Capital em diversas áreas. Confira no link .

Veja as ocupações e requisitos:

Analista de Recursos Humanos (2 vagas) – uma das vagas exige graduação em Administração e a outra vaga, Gestão de RH.

Engenheiro Mecânico(1 vaga) – ter disponibilidade para viagens, vai trabalhar com gasoduto, ter veículo próprio.

Fisioterapeuta geral(2 vagas) – Uma vaga será para trabalhar com filhos e mães especiais, a outra vaga exige curso na área de Terapia Manual

Fonoaudiólogo geral(2 vagas) – Uma vaga para trabalhar como fonoaudióloga ocupacional em Ribas do Rio Pardo, disponibilidade para morar no serviço. Outra vaga será para trabalhar com mães e filhos especiais.

Médico clínico geral (1 vaga) – para trabalhar com Medicina Ocupacional para atendimento em geral dos trabalhadores, com disponibilidade para morar em Ribas do Rio Pardo. Com salário de 10 mil, o contratado terá direito a alojamento e tíquete-alimentação.

Professor de ensino pré-escolar(1 vaga) – ter experiência com alfabetização e disponibilidade para trabalhar período vespertino.

Psicólogo clínico(1 vaga) – para fazer atendimento com mães e filhos especiais.

Químico (1 vaga) – é necessário ter o CRQ ativo para fazer o controle de desenvolvimento de produto, recepção de matéria prima e fazer avaliação da mesma. Será o responsável técnico para realizar o desenvolvimento e controle do produto.

Supervisor de exploração agrícola (1 vaga) – ter curso superior em Agronomia ou Técnico Agrícola, vai fazer gestão de equipe, monitoramento de aplicação de defensivos e fertilizantes, preparo de solo, MIP, plantio, colheita, regulagem de equipamentos e atividades diversas na área agrícola, a fazenda fica a 18km de São Gabriel do Oeste.

