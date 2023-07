Funtrab realiza "Feirão da Empregabilidade" com oferta de 261 vagas na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) lança nesta segunda-feira (10) o primeiro “Feirão da Empregabilidade”, que oferece 261 vagas para trabalhar em duas empresas: uma é a concessionária de energia elétrica, Energisa, e a outra é a rede varejista e atacadista do Grupo Pereira.

As oportunidades também são para aqueles candidatos sem experiência que buscam o primeiro emprego, PcDs (Pessoas com Deficiência) e trabalhadores em geral. Uma das profissões com vagas abertas é a de operador de telemarketing. Para se candidatar a um destes postos de trabalho é necessário que o candidato tenha o Ensino Médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar no período tarde e noite, das 14h20 às 20h40.

A empresa oferece salário no valor R$ 1.330, acrescido de vale-alimentação de R$ 400. Também é ofertado aos trabalhadores assistência médica/odontológica, auxílio-creche, participação nos lucros da empresa no fim do ano e planos de cargos e salários.

O Grupo Pereira oferece vagas de repositor (34); operador de caixa (39); ajudante de carga e descarga (4); atendente do setor de frios e laticínios (2); auxiliar nos serviços de alimentação (13); balconista de açougue (4); ajudante de açougue (1); atendente de peixaria (2); atendente de lojas e mercados (10); auxiliar de limpeza (10); auxiliar nos serviços de alimentação (13) e atendente do setor de rotisserie (10).

Há ainda as abertas no cotidiano, que também serão ofertadas nos três dias do evento. São mais de 1,5 mil oportunidades em diversas funções, como motorista, operador de caixa, operador de lojas, psicólogo, supervisor comercial, supervisor de atendimento ao cliente, técnico em segurança do trabalho, técnico em contabilidade, técnico agropecuária, entre outras.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta a importância da ação. “Nosso intuito é encurtar a busca do trabalhador que necessita de uma oportunidade. A Funtrab é a Casa do Trabalhador e estamos trazendo algumas empresas para participar dessa ação, para fazer a ponte entre o trabalhador e o empregador”, conclui Ademar.

A ação começa na segunda-feira e segue na terça (11) e quarta-feira (12), das 8h às 17h30, na sede da Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro. Os interessados devem levar consigo RG, CPF e Carteira de Trabalho.

