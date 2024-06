Funtrab realiza primeiro 'Feirão da Empregabilidade' do mês com 154 vagas

O processo seletivo que coloca empresas e candidatos em contato direto, no Feirão da Empregabilidade é realizado pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), nesta terça-feira (4/6).

Participam da edição de hoje, sete empresas nos segmentos de construção de casas, rede de supermercados, farmácia, couros, franquia de restaurantes, transportes e locação de máquinas e construção civil.

São 154 oportunidades nas áreas de Serviços, Indústria, Construção Civil e Comércio, além das mais de 1,6 mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas. Em destaque, há uma vaga para engenheiro eletricista em Sidrolândia, exige curso superior completo em Engenharia Elétrica, seis meses de experiência com salário de 8 mil.

O contratado terá direito a alojamento, assistência médica, seguro de vida, alimentação e despesa de viagem por conta do empregador.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 11 horas. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também