Funtrab retorna atendimento às 13h com mais de 2 mil oportunidades do estado

Após dois dias sem expediente devido ao carnaval, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) retorna o atendimento às 13 horas desta quarta-feira (22), com 2.773 mil vagas no estado, sendo 1.152 vagas para Campo Grande em diversas áreas e níveis de escolaridade.

Todas as oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. A Funtrab disponibilizou um App para agendamento de atendimento, baixe em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”.

Ou se preferir, pode procurar uma agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho em mãos.

Veja todas as vagas disponiveis aqui.

