Funtrab: Semana começa com 4 mil vagas de emprego disponíveis no estado

A semana começa com 4 mil de vagas de trabalho em aberto na Funtrab (Fundação do Trabalho) nesta segunda-feira (11), divididas nas unidades da Casa do Trabalhador em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, por exemplo, são 1.393 vagas, com destaque para as áreas de ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, empregado doméstico faxineiro e servente de obras, entre outros.

O prédio da Funtrab em Campo Grande fica na rua 13 de maio, 2773, Centro, permanecendo aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Para concorrer às vagas e requerer o seguro desemprego, é necessário que os interessados compareçam com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

No interior, as unidades da Funtrab estão repletas de vagas, como ocorre em Batayporã, onde há 93 oportunidades de trabalho em aberto. Também estão na lista Cassilândia, com 235 vagas, Chapadão do Sul (146), Dourados (416), Nova Alvorada do Sul (105), Rio Brilhante (125), Sidrolândia (197) e Três Lagoas (116 vagas). Clique no link e veja a lista completa de vagas.

Os interessados devem ir na Casa do Trabalhador da sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

