Funtrab: Semana começa com 4.130 vagas de emprego em MS

Em 32 municípios, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferta vagas de trabalho, ao todo são 4.130 oportunidades distribuídas no estado para as pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho nas mais diversas cidades.

Apenas em Campo Grande são 1.440 vagas nas mais diversas áreas. Há oportunidades para açougueiros, ajudante de carga e descarga de mercadorias, de obras, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de linha de produção, azulejista, carpinteiro, costureira, eletricista, ferreiro armador, frentista, motorista e até engenheiro civil, entre outras.Para pessoas com deficiência, há 93 vagas em aberto na Funtrab

Já no interior, em Cassilândia, são mais de 400 vagas, sendo 50 apenas para auxiliar de linha de produção. Em Chapadão do Sul são 326 vagas, sendo 10 para trabalhador volante da agricultura, 10 para camareiras e 10 para repositor. Três Lagoas oferece 125 vagas, enquanto Bataguassu está com 130 e Batayporã com 150. Na lista ainda aparece Costa Rica com 123 vagas, Dourados com 185, Iguatemi com 90, e Naviraí com 103 vagas em aberto.

Fecham a lista Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Ponta Porã.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador da sua cidade ou na agência da Funtrab portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Confira a lista completa no link .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também