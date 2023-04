Funtrab tem 1.356 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta quinta-feira (13), 1.356 mil vagas para quem busca por um emprego em Campo Grande.



A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.



Em seguida, os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, deve comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com os documentos nos horários descritos acima. Veja a lista de vagas no link .

Deixe seu Comentário

Leia Também