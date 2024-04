Funtrab tem 1.391 vagas de emprego para esta terça-feira na Capital

Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta terça-feira (2), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, operador de caixa, servente de limpeza, servente de obras, entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Confira a lista completa:

Açougueiro 4 Açougueiro desossador 1 Agente de pesquisa 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 9 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 55 Ajudante de classificador de madeira 1 Ajudante de obras 8 Ajudante de serralheiro 4 Alinhador de pneus 2 Armador de estrutura de concreto armado 3 Armador de ferragens na construção civil 3 Armador de ferros 4 Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 2 Assistente administrativo 5 Assistente de prevenção de perdas 7 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 3 Atendente de balcão 41 Atendente de balcão de café 3 Atendente de cafeteria 3 Atendente de lanchonete 65 Atendente de lojas 15 Atendente de lojas e mercados 5 Atendente de mesa 2 Atendente de padaria 5 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 5 Auxiliar administrativo 14 Auxiliar de almoxarifado 2 Auxiliar de armazenamento 17 Auxiliar de costureira (no acabamento) 3 Auxiliar de cozinha 40 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 2 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza 72 Auxiliar de linha de produção 44 Auxiliar de manutenção predial 5 Auxiliar de marceneiro 9 Auxiliar de mecânico de autos 5 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de sushiman 3 Auxiliar financeiro 2 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 8 Auxiliar técnico de mecânica 5 Auxiliar técnico de refrigeração 4 Balconista 3 Balconista de açougue 25 Barman 2 Bombeiro hidráulico 1 Borracheiro 2 Caixa de loja 8 Camareira de hotel 2 Capataz rural 1 Carpinteiro 23 Carpinteiro de obras 20 Caseiro 3 Chapista de lanchonete 1 Churrasqueiro 4 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 3 Consultor de vendas 8 Contador 3 Contínuo 1 Controlador de acesso 1 Copeiro 1 Copeiro de restaurante 2 Costureira de máquina reta 3 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 10 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 8 Criador de conteúdo digital 1 Cuidador de idosos 6 Cumim 2 Dedetizador 2 Eletricista 12 Eletricista auxiliar 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 3 Eletricista de manutenção em geral 2 Eletricista de manutenção industrial 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 6 Empregado doméstico arrumador 2 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 1 Engenheiro de produção 1 Entrevistador social 8 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1 Estoquista 1 Expedidor de mercadorias 1 Farmacêutico 10 Faturista 1 Faxineiro 1 Fiel de depósito 4 Fiscal de prevenção de perdas 12 Forneiro de padaria 2 FRENTISTA 5 Frentista 10 Funileiro de veículos (reparação) 3 Funileiro soldador 1 Garçom 15 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de loja e supermercado 1 Inspetor de manutenção (mecânica) 2 Instalador de alarme 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Jardineiro 16 Lavador de automóveis 2 Lavador de carros 11 Lubrificador de máquinas 2 Maître 1 Marceneiro 4 Mecânico 9 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de bicicletas 1 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção hidráulica 2 Mecânico de motor a diesel 3 Mecânico de radiadores 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Mergulhador 2 Mestre de obras 1 Monitor de teleatendimento 5 Montador 5 Montador de estruturas metálicas 20 Montador mecânico de máquinas agrícolas 1 Motofretista 5 Motorista carreteiro 4 Motorista de caminhão 5 Motorista de caminhão-betoneira 2 Motorista de ônibus rodoviário 8 Motorista entregador 19 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 2 Operador de caixa 73 Operador de empilhadeira 5 Operador de extrusora de borracha e plástico 1 Operador de máquina de embalar 1 Operador de rolo (impermeabilização) 5 Operador de telemarketing ativo 6 Operador de telemarketing ativo e receptivo 8 Operador de tráfego 2 Operador de vendas (lojas) 6 Padeiro 6 Peão de pecuária 1 Pedreiro 73 Pintor de alvenaria 8 Pintor de automóveis 1 Pintor de obras 13 Pizzaiolo 4 Promotor de vendas 3 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 1 Repositor de mercadorias 20 Salgadeiro 1 Serralheiro 7 Servente de obras 44 Servente de pedreiro 7 Soldador 6 Soldador de oficina mecânica 1 Soldador mecânico 1 Supervisor de logística 5 Técnico de impressora (matricial) 1 Técnico de refrigeração (fabricação) 2 Técnico em desenvolvimento de processos (manutenção de ferramentas) 3 Técnico em eletromecânica 3 Técnico em manutenção de máquinas 2 Técnico mecânico 1 Técnico mecânico em ar condicionado 1 Técnico mecânico na manutenção de ferramentas 5 Telefonista 1 Trabalhador agropecuário em geral 1 Trabalhador rural 2 Trabalhador volante da agricultura 1 Vendedor de informações comerciais 2 Vendedor de serviços 5 Vendedor interno 17 Vendedor porta a porta 15 Vendedor pracista 22 Viveirista (mudas) 2

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL: 43 vagas

Apontador de obras 2 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 5 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de linha de produção 2 Carpinteiro 2 Conferente de carga e descarga 2 Laboratorista de solos 1 Mecânico 2 Motorista de ônibus rodoviário 2 Oficial de manutenção 1 Pedreiro 7 Servente de obras 5 Vigia 2 Vigilante 2

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 4 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo 4

