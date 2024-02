Funtrab tem 1.631 vagas de emprego para esta quinta na Capital

Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (8), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Atendente de balcão (48), atendente de lanchonete (120), auxiliar de linha de produção (68), auxiliar de limpeza (79), operador de caixa (33), servente de limpeza (4) servente de obras (93), entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Confira a lista completa no link.

Deixe seu Comentário

Leia Também