Funtrab tem 1.880 vagas de emprego para contratação imediata na Capital

Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (30), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Atendente de balcão (70), atendente de lanchonete (147), auxiliar de linha de produção (123), auxiliar de limpeza (93), operador de caixa (90), servente de limpeza PcD (60) e servente de limpeza (40), servente de obras (75), jardineiro (20), costureira em geral (28), auxiliar de cozinha (28), auxiliar de armazenamento (33), ajudante de carga e descarga (55), entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Confira a lista completa no link.

