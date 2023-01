Funtrab tem 2.654 vagas de trabalhando distribuídas em mais de 10 cidades

Nesta segunda-feira (9), a Fundação do Trabalho (Funtrab), tem vagas abertas para diversas áreas para estágio de estudantes, além de auxiliar administrativo e caixa lotérico.

Além disso, estão disponíveis 2.654 vagas de emprego, em Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Coxim, Maracaju, Navirái, Ponta Porã e muito mais que podem ser acessadas através do site da Funtrab.

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

