Funtrab tem 3 mil vagas de trabalho distribuídas em mais de 20 cidade de MS

Para começar a semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta nesta segunda-feira (20), 3.028 mil vagas de trabalho, das quais 1.211 são em Campo Grande, com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e estágio.



Entre as oportunidades há 34 vagas para ajudante de carga e descarga, 17 para atendente de lanchonete, 26 para auxiliar de cozinha, 39 para auxiliar de limpeza, 31 para consultor de vendas e 25 para motorista carreteiro

As opções são disponibilizada por município e em ordem alfabética, para concorrer a uma das vagas basta baixar no celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores” e fazer o agendamento.

Existem vagas nas cidades de Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Iguatemi, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de MT Rio Brilhante, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas.

Depois é só ir à agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Na Capital, o endereço é Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

