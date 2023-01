Funtrab tem mais de 10 vagas para cinco áreas da costura

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS), oferta nesta quarta-feira (4), 1.187 vagas de trabalho em Campo Grande, entre elas 17 para costureiro.



As vagas se dividem para costureiro de máquina reta, costureiro de máquinas industriais, costureiro de peças sob encomenda e costureiro em geral

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. Confira as demais vagas na lista:

Acabador de mármore e granito 2 Açougueiro 10 Advogado (estágio) 2 Agente administrativo 1 Agente de pátio 2 Agente rodoviário 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 42 Ajudante de cozinha 1 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de motorista 6 Ajudante de obras 2 Ajudante de padeiro 1 Ajudante de serralheiro 5 Alimentador de linha de produção 15 Alinhador de direção 1 Alinhador de pneus 1 Alinhador de rodas 1 Almoxarife 1 Analista de laboratório de controle de qualidade 1 Analista de recursos humanos 1 Arrumador no serviço doméstico 1 Arte-finalista 10 Assistente administrativo 2 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de vendas 12 Atendente balconista 4 Atendente de balcão 19 Atendente de cafeteria 2 Atendente de lanchonete 36 Atendente de lavanderia 1 Atendente de lojas 7 Atendente de lojas e mercados 18 Atendente de mesa 1 Atendente de padaria 3 Atendente de peixaria 2 Auxiliar administrativo 12 Auxiliar de arquitetura 1 Auxiliar de confeiteiro 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 14 Auxiliar de dentista 1 Auxiliar de escrituração fiscal 3 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de lavanderia 5 Auxiliar de limpeza 133 Auxiliar de linha de produção 93 Auxiliar de logistica 4 Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 3 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar de mecânico de autos 16 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de pessoal 2 Auxiliar de técnico de controle de qualidade 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar técnico de mecânica 4 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Auxiliar técnico eletrônico 1 Azulejista 2 Babá 2 Balconista de açougue 4 Banhista de animais domésticos 1 Borracheiro 7 Caixa lotérico 1 Camareira de hotel 4 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 2 Capataz 1 Carpinteiro 3 Caseiro 2 Chapista de lanchonete 1 Chaveiro 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de departamento de pessoal 1 Chefe de serviço de limpeza 4 Churrasqueiro 1 Classificador de madeira na indústria 4 Comprador 1 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 5 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 11 Contador 1 Controlador de acesso 1 Controlador de pragas 2 Copeiro 2 Copeiro de hotel 1 Costureira de máquina reta 1 Costureira de máquinas industriais 3 Costureira de máquinas industriais 4 Costureira de peças sob encomenda 3 Costureira em geral 6 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro do serviço doméstico 2 Cozinheiro geral 8 Cuidador de idosos 6 Cumim 1 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 Eletricista auxiliar 2 Eletricista de instalações de prédios 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de instalações industriais 2 Eletricista de rede 1 Eletricista instalador de alta e baixa tensão 3 Eletromecânico de manutenção de elevadores 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 11 Empregado doméstico arrumador 6 Encanador 10 Encanador de manutenção 1 Encanador industrial 4 Encarregado de costura na confecção do vestuário 1 Encarregado de manutenção 2 Encarregado de tesouraria 1 Engenheiro civil 1 Engenheiro mecânico 1 Especialista em arte final 2 Estoquista 2 Faturista 1 Fonoaudiólogo geral 2 Forneiro auxiliar (alto-forno) 1 Frentista 5 Garçom 11 Gerente de crédito imobiliário 1 Gerente de varejo 1 Inspetor de segurança 2 Instalador de alarmes residenciais 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador de som e acessórios de veículos 1 Instalador de som e acessórios de veículos 1 Instalador fotovoltaico 1 Jardineiro 7 Lavador de ônibus 1 Lavador de peças 1 Lavador de roupas 1 Lavador de roupas à maquina industrial 1 Lavador de veículos 1 Limpador de vidros 1 Manobrista 3 Marceneiro 4 Marceneiro de móveis 2 Marmorista (construção) 1 Mecânico 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 3 Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de montagem de máquinas 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 2 Mecânico eletricista de automóveis 1 Mecânico montador 4 Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel 1 Médico clínico geral 1 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 1 Montador 1 Montador de estruturas metálicas 1 Montador de móveis e artefatos de madeira 4 Montador mecânico de máquinas agrícolas 2 Montador soldador 2 Motofretista 1 Motorista carreteiro 13 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 4 Motorista de caminhão leve 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de caminhão-pipa 2 Motorista de caminhão-tanque 2 Motorista de ônibus rodoviário 13 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista entregador 17 Oficial de manutenção predial 2 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de caixa 15 Operador de cobrança 1 Operador de escavadeira 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 1 Operador de máquinas fixas, em geral 1 Operador de máquinas florestais (tratores) 1 Operador de motoniveladora 1 Operador de negócios 5 Operador de pá carregadeira 2 Operador de ponte rolante 1 Operador de processo de produção 2 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de rolo compactador 1 Operador de telemarketing ativo 6 Operador de tráfego 2 Operador de trator – exclusive na agropecuária 1 Operador de vendas (lojas) 13 Padeiro 1 Passador de roupas em geral 2 Pedreiro 44 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 2 Porteiro 2 Promotor de vendas 4 Recepcionista atendente 2 Recepcionista de hospital 1 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista, em geral 3 Repositor de mercadorias 13 Roçador – na cultura 5 Salgadeiro 1 Serrador de mármore 1 Serralheiro 9 Servente de limpeza 36 Servente de obras 23 Soldador 10 Supervisor de vendas comercial 1 Supervisor de vendas no atacado 1 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de refrigeração (instalação) 6 Técnico em segurança do trabalho 2 Técnico mecânico 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 1 Terapeuta ocupacional 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador agrícola polivalente 2 Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria 1 Trabalhador rural 11 Tratorista florestal 3 Vendedor de serviços 3 Vendedor interno 33 Vendedor porta a porta 14 Vendedor pracista 44 Vigia 4 Vigia 1 Vigilante 5 Zelador 1

