Funtrab tem mais de 40 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece 1.203 vagas de emprego em Campo Grande, nesta terça-feira (10), entre elas são 49 vagas para ajudante de carga e descarga e 59 para vendedores de diversas áreas.

O maior número de vagas são para auxiliar de limpeza (92), auxiliar de linha de produção (71) e pedreiro (43)

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Acabador de mármore e granito 2 Açougueiro 10 Açougueiro desossador 1 Advogado (estágio) 2 Agente administrativo 1 Agente de pátio 4 Agente rodoviário 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 49 Ajudante de eletricista 3 Ajudante de motorista 6 Ajudante de obras 1 Ajudante de padeiro 1 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de serralheiro 6 Alimentador de linha de produção 15 Alinhador de direção 2 Alinhador de pneus 1 Almoxarife 1 Analista de recursos humanos 1 Arrumador no serviço doméstico 1 Arte-finalista 10 Assistente administrativo 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de service desk 3 Assistente de vendas 12 Atendente balconista 3 Atendente de balcão 20 Atendente de cafeteria 2 Atendente de lanchonete 32 Atendente de lojas 5 Atendente de lojas e mercados 18 Atendente de mesa 5 Atendente de padaria 3 Atendente de peixaria 2 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar administrativo 12 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de arquitetura 1 Auxiliar de confeiteiro 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 12 Auxiliar de dentista 1 Auxiliar de depósito 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 7 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto 1 Auxiliar de lavanderia 5 Auxiliar de limpeza 92 Auxiliar de linha de produção 71 Auxiliar de logistica 3 Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 19 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 3 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de técnico de controle de qualidade 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar técnico de mecânica 4 Auxiliar técnico de refrigeração 3 Auxiliar técnico eletrônico 1 Azulejista 2 Balconista de açougue 8 Banhista de animais domésticos 1 Borracheiro 5 Camareiro de hotel 6 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 2 Capataz 1 Carpinteiro 3 Carpinteiro de obras 3 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 1 Caseiro 2 Cerqueiro 1 Chapista de lanchonete 1 Chaveiro 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de departamento de pessoal 1 Chefe de serviço de limpeza 6 Churrasqueiro 1 Classificador de madeira na indústria 4 Comprador 1 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 5 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2 Consultor de vendas 8 Contador 1 Controlador de acesso 1 Controlador de pragas 2 Copeiro 2 Copeiro de hotel 1 Costureira de máquinas industriais 7 Costureira de peças sob encomenda 1 Costureira em geral 2 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro do serviço doméstico 2 Cozinheiro geral 9 Cuidador de idosos 2 Cumim 1 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 Eletricista 1 Eletricista auxiliar 2 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 1 Eletricista de instalações de prédios 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 3 Eletricista de instalações industriais 2 Eletricista de rede 1 Eletricista instalador de alta e baixa tensão 3 Eletromecânico de manutenção de elevadores 2 Eletrotécnico 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 13 Empregado doméstico arrumador 4 Encanador 10 Encanador de manutenção 1 Encanador industrial 4 Encarregado de costura na confecção do vestuário 1 Encarregado de manutenção 1 Encarregado de manutenção 1 Engenheiro civil 2 Especialista em arte final 2 Estoquista 2 Faturista 1 Faxineiro no serviço doméstico 1 Fonoaudiólogo geral 2 Forneiro auxiliar (alto-forno) 1 Frentista 5 Garçom 11 Gerente de crédito imobiliário 1 Gerente de varejo 1 Governanta de hotelaria 3 Inspetor de segurança 2 Instalador de alarmes residenciais 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Instalador de som e acessórios de veículos 2 Instalador fotovoltaico 1 Jardineiro 7 Lavador de carros 1 Lavador de peças 1 Lavador de roupas 1 Lavador de roupas à maquina industrial 2 Limpador de vidros 1 Manobrista 3 Marceneiro 4 Marceneiro de móveis 3 Marmorista (construção) 1 Mecânico 2 Mecânico de auto em geral 3 Mecânico de automóvel 3 Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 1 Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de manutenção e instalação elétrica 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 2 Mecânico de montagem de máquinas 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de veículos 2 Mecânico eletricista de automóveis 1 Mecânico eletricista de automóveis 1 Mecânico montador 3 Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel 1 Mecânicos de veículos automotores 2 Médico clínico geral 1 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo 2 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 1 Montador 1 Montador de estruturas metálicas 1 Montador de móveis e artefatos de madeira 4 Montador mecânico de máquinas agrícolas 2 Montador soldador 2 Motofretista 1 Motorista carreteiro 18 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 4 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 2 Motorista de caminhão-pipa 2 Motorista de caminhão-tanque 2 Motorista de ônibus rodoviário 14 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista entregador 18 Oficial de manutenção predial 4 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de caixa 16 Operador de cobrança 1 Operador de escavadeira 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 1 Operador de máquinas fixas, em geral 1 Operador de motoniveladora 1 Operador de negócios 5 Operador de pá carregadeira 1 Operador de pá carregadeira e tratores 1 Operador de ponte rolante 1 Operador de processo de produção 2 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de rolo compactador 1 Operador de suporte técnico (telemarketing) 10 Operador de telemarketing ativo 6 Operador de tráfego 2 Operador de trator – exclusive na agropecuária 1 Operador de vendas (lojas) 13 Orientador de tráfego para estacionamento 1 Padeiro 1 Passador de roupas em geral 2 Peão de pecuária 1 Pedreiro 43 Pedreiro de reforma geral 4 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 4 Porteiro 2 Professor das séries iniciais 1 Promotor de vendas 3 Recepcionista atendente 3 Recepcionista auxiliar de secretária 1 Recepcionista de hospital 1 Recepcionista de hotel 2 Repositor de mercadorias 18 Roçador – na cultura 5 Salgadeiro 1 Serrador de mármore 1 Serralheiro 9 Servente de limpeza 36 Servente de obras 31 Servente de pedreiro 6 Soldador 5 Supervisor de exploração agrícola 1 Supervisor de vendas comercial 1 Supervisor de vendas no atacado 1 Tapeceiro de autos 2 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de refrigeração (instalação) 7 Técnico mecânico 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 1 Telefonista 1 Terapeuta ocupacional 1 Torneiro mecânico 3 Trabalhador agrícola polivalente 2 Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria 1 Trabalhador rural 11 Tratorista agrícola 1 Tratorista florestal 3 Vendedor de serviços 3 Vendedor interno 40 Vendedor porta a porta 14 Vendedor pracista 2 Vigia 40 Vigilante 5 Zelador 1

