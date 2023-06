Funtrab tem mais de 80 vagas para atendentes de diversas áreas; confira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta quinta-feira (22), 1.272 mil oportunidades para quem busca por um emprego em Campo Grande. Para atendente são ofertadas vagas para telemarketing, lanchonetes, lojas, padarias, barista, balconista e atendente do setor de rotisserie. Veja:

Atendente balconista 2 Atendente barista 2 Atendente de balcão 9 Atendente de consultório médico 1 Atendente de lanchonete 18 Atendente de lanchonete(PcD) 5 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lojas 6 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de lojas e mercados 12 Atendente de mesa 3 Atendente de padaria 10 Atendente de telemarketing 1 Atendente do setor de frios e laticínios 4 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 10

Os interessados em se candidatar a uma das vagas pode agendar atendimento por meio do aplicativo MS CONTRATA+ e em seguida, comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, deve comparecer na Funtrab com os documentos nos horários descritos acima. Veja a lista de vagas no link .

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também