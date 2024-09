Governo do Estado publica resultado preliminar do XIX Prêmio de Inovação na Gestão Pública

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD) e da Fundação Escola de Governo (Escolagov) publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (13), o resultado preliminar dos trabalhos enquadrados e não enquadrados no XIX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

O prêmio tem como objetivo reconhecer práticas inovadoras que aprimorem a administração pública do Estado. Para a titular da pasta, Ana Paula de Assunção, a inovação é essencial para a modernização da gestão pública e oferta de serviços de qualidade à população, fortalecendo o compromisso com a eficiência e o progresso em Mato Grosso do Sul.

Os interessados que desejarem apresentar recursos têm até o dia 16 de setembro, às 23h59, e deverão ser enviadas exclusivamente pelo sistema SIGFUNDECT, o formulário específico está disponível na área restrita de cada proponente, no ícone “Recursos”, dentro da plataforma.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também