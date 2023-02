Seleção de especialização para agentes locais de trabalho recebe inscrição até dia 12

O processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização de Agentes Locais de Trabalho, Emprego e Renda, área do conhecimento em Cooperativismo e Economia Solidária segue com inscrições abertas até dia 12 de fevereiro

processo seletivo faz parte das ações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Interessados podem se inscrever gratuitamente e ter acesso ao edital clicando neste link e também. Podem participar da seleção candidatos que possuem graduação em qualquer área de conhecimento.

Ao todo, são oferecidas 33 vagas, sendo 28 delas para ampla concorrência, e outras cinco reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiências.

As oportunidades estão distribuídas por região, estando reservadas cinco vagas para a região da Grande Dourados; três vagas para a região do Pantanal; oito vagas para a região do Bolsão; oito vagas para a região Sul Fronteira; uma vaga para a região Leste; duas vagas para a região do Cone Sul; e duas vagas para a região Norte.

O processo seletivo faz parte das ações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), em parceria com a Fundação do Trabalho de MS, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

