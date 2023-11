JBS fará processo seletivo para 61 vagas de Jovem Aprendiz na próxima semana

A JBS, industria do setor alimentício, em parceria com o Instituto João Bittar, estará realizando um processo seletivo para Jovem Aprendiz na próxima segunda-feira (27), na sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em Campo Grande.

No total, serão oferecidas 61 vagas, para as funções de auxiliar de magarefe e auxiliar de linha de produção, que atuarão nas unidades JBS1, localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 7255, Bairro Vila Nova; e JBS2, na Rodovia BR 060, KM359,8.

Para a vaga, os interessados devem ter entre 18 e 22 anos e devem comparecer na sede da Funsat, que fica na Rua 14 de Julho, nº 992, Bairro Vila Glória, das 8h às 11h. Devem também levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.

