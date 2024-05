JD1TV: 'Divã na Cozinha' une aulas de culinária ao tratamento psicossocial

A Fundação de Assistência a Pessoa Humana (Funasph) criou o ‘Divã na Cozinha’, uma ação que consiste em aulas de culinária que incluem o tratamento psicossocial às vítimas de abuso sexual.

O nome foi baseado nas sessões de terapia de psicanalise, onde os pacientes deitam em divãs para falarem de suas vidas.

O intuito é oferecer aulas básicas de culinária para despertar a habilidade dessas pessoas, que chegam a fundação com problema de autoestima e sem expectativa de futuro.

Assista:

