Percorrendo cidades, 'Dia da Oportunidade' visita Caarapó nesta terça

Com o intuito de gerar novas oportunidades para cidadãos e empreendedores, o 'Dia da Oportunidade' chega nesta terça-feira (11) na cidade de Caarapó. A ação é realizada pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Anteriormente as ações já foram realizadas nas cidades de Batayporã, Ponta Porã, Naviraí e Bataguassu.

O ‘Dia da Oportunidade’ é um evento que faz parte do programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS com apoio da prefeitura e ampla programação composta por sessão de negócios, feira com empreendedores locais e capacitações gratuitas nas áreas de gestão, marketing, vendas e atendimento.

A Funtrab atuará com oferta de vagas, orientações gerais aos trabalhadores e informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, ressalta que o município de Caarapó apresenta diversas potencialidades, porém, as que mais se destacam são as voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar, comércio e serviços.

Conforme dados do Novo Caged, no período de janeiro a maio de 2023, as maiores contratações foram nesses setores.

“O comércio de Caarapó é bem diversificado. Como em toda cidade que cresce, acabam surgindo possibilidades de instalação de novas empresas. A geração de novos empregos propicia o consumo local e a distribuição de renda em outros empreendimentos, movimentando a economia. Torna-se fundamental qualificar os negócios locais para evitar as compras em cidades vizinhas. E paralelamente, a Prefeitura também desenvolve ações para fomentar o setor de turismo no município,” disse.

O 'Dia da Oportunidade' em Caarapó acontece nesta terça-feira (11), das 7 às 21 horas, sendo realizado na ACEC (Associação Comercial e Empresarial), que fica na Avenida 15 de novembro, 77 – Centro. A entrada é gratuita.

