Prazo para se inscrever em concurso do Banco do Brasil encerra hoje

O prazo para inscrever no concurso público do Banco do Brasil encerra nesta sexta-feira (24), a oportunidade oferece 6 mil vagas em todo o país. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. Os cargos exigem nível médio.

As vagas são para escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia, desse total ofertado, 4 mil são imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva.

Em Mato Grosso do Sul são 34 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva, todas para a função de agente comercial.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 de 24 de fevereiro no site da Cesgranrio. A taxa é de R$ 50.

No momento da inscrição, o candidato ao cargo de agente comercial deve escolher a microrregião, macrorregião e a UF. Para a convocação, serão obedecidas as ordens de classificação em cada uma delas.

