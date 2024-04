Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Automaquiagem em Campo Grande

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude, abriu as inscrições para os cursos gratuitos de Automaquiagem, Higiene e Manipulação de Alimentos, Logística II – Gestão de Estoque e Produtos, Análise Comportamental e Marketing Digital – Automação. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

No curso de Análise Comportamental, o aluno aprenderá sobre Inteligência Emocional, os perfis de comportamentos, e como se comunicar melhor na vida, no trabalho e na família. “Também vamos trabalhar questões sobre relacionamento e dependência emocional, como dizer ‘não’ sem o peso da culpa e como quebrar ciclos repetitivos, abordando autoconhecimento e inteligência emocional”, explicou a analista comportamental, Dayana Lima.

Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Com exceção do curso de Marketing Digital – Automação, que ocorrerá no Parktec, sito a Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo. Vagas limitadas. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

Serviço:

Automaquiagem (10 a 12)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Higiene e Manipulação de Alimentos (08 a 10)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Manicure e Pedicure (08 a 12)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Logística II – Gestão de Estoque e Produtos (08 a 10)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Análise Comportamental (08 a 12)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Marketing Digital – Automação (08 a 12)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também